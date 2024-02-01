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Ярмоленко близок к возвращению в общую группу Динамо

Вингер киевлян вскоре снова должен быть в строю после операции на колене.
Сегодня, 15:55
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Тренерский штаб Динамо вскоре снова сможет рассчитывать на вингера Андрея Ярмоленко, который находится вместе с командой на тренировочном сборе в Турции.

Опытный футболист, не игравший с октября из-за перенесенной операции на колене, начал работать с мячом, сообщает официальный сайт "бело-синих".

34-летний игрок пока тренируется в индивидуальном порядке, чередуя работу на поле с занятиями в тренажерном зале, но уже в ближайшие дни ожидается его возвращение в общую группу.

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Следующий контрольный матч на турецком сборе киевская команда проведет в пятницу, 2 февраля, против болгарского Левски.

Напомним, что Ярмоленко летом прошлого года вернулся в Динамо и успел провести в нынешнем сезоне девять матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее полузащитник Динамо прокомментировал интерес Жироны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко

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