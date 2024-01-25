Хавбек Динамо прокомментировал интерес Жироны

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко высказался о слухах о возможном переходе в Жирону.

По словам украинца, пока в этом плане нет никакой конкретики, хотя, он конечно хотел бы поиграть за клуб из Испании.

"Пока что нет, я сам не знаю, что там написали. Но пока нет. Меня уже три дня об этом спрашивают: "Когда в Жирону?". А я ничего не знаю. Хотел бы, конечно играть, но это слухи. Ничего конкретного", - ответил Бражко своему одноклубнику Андрею Ярмоленко во время эфира на Youtube-канале ВДИНАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Жироны Мичел советовался по поводу кандидатуры Бражко с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым.

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