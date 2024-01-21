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Довбик и Цыганков дали рекомендации: Жирона рассматривает покупку еще одного украинца

Владимир Бражко сумел впечатлить Мичела.
Сегодня, 14:54
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Испанская Жирона может купить еще одного украинца уже в это трансферное окно, пишет Gol Digital.

Главный тренер каталонцев Мичел является поклонником таланта Владимира Бражко. Хавбек Динамо в этом сзоне стал основным в команде.

Издание также утверждает, что Мичел советовался с Довбиком и Цыганковым, которые дали хорошие рекомендации Бражко.

Трансфермаркт оценивает 21-летнего игрока всего в 2 млн евро, а потому испанский клуб может попробовать совершить трансфер в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, что Атлетико пытается арендовать нападающего из АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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