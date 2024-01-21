iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл отказался арендовать нападающего испанскому гранду

Однако продать Каллума Уилсона клуб готов.
Сегодня, 12:56
Каллум Уилсон / Getty Images
Каллум Уилсон / Getty Images

Ньюкасл отказал Атлетико в аренде Каллума Уилсона, пишет Daily Mail.

Испанский клуб обратился к "сорокам" с арендой Каллума Уилсона, но получил отказ. При этом Ньюкасл не против полной продажи форварда.

"Матрацники" хотели воспользоваться проблема английского клуба с ФФП, однако те решили бороться с ними более кардинальными методами.

Аренда Уилсона слабо повляиет на бюджет Ньюкасла, а вот его продажи поможет клубу. Проблема в том, что и у Атлетико проблемы с фэйр-плеем, потому не факт, что они смогут позволить себе купить англичанина.

При этом издание отмечает, что Уилсон все равно покинет клуб летом, потому до конца трансферного окна Ньюкасл может получить еще пару предложений по нападающему.

Ранее также сообщалось, что и с арендой Мойзе Кина у Атлетико ничего не получется.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл каллум уилсон

Статьи по теме

Ньюкасл отклонил предложение Баварии о покупке защитника Ньюкасл отклонил предложение Баварии о покупке защитника
Ньюкасл включился в борьбу за одноклубника Миколенко Ньюкасл включился в борьбу за одноклубника Миколенко
Бавария хочет усилиться лидером Ньюкасла Бавария хочет усилиться лидером Ньюкасла
Ньюкасл подыскивает замену своему лидеру Ньюкасл подыскивает замену своему лидеру
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

15:10
Экстра-лига по футзалу: Рятувальник с крупным счетом уступил SkyUp
Европа14:55
Фанаты МЮ припомнили будущему CEO клуба его неоднозначные твиты в адрес будущего работодателя
Европа14:54
Довбик и Цыганков дали рекомендации: Жирона рассматривает покупку еще одного украинца
Биатлон14:29
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
Биатлон14:24
Кристиансен с одним промахом выиграл масс-старт в Италии, Прима с "отрывом" стал последним
Формула 114:13
Феррари не может договориться о контракте с одним из своих пилотов
Европа13:37
Вратарь Милана назвал болельщиков Удинезе и клуб сообщниками расизма
Европа13:19
Кубок Азии: Оман - Таиланд, Кыргызстан - Саудовская Аравия
Другие страны13:18
Кубок африканских наций: Марокко - ДР Конго, Замбия - Танзания, Южная Африка - Намибия
Биатлон13:16
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK