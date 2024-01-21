Ньюкасл отказался арендовать нападающего испанскому гранду

Ньюкасл отказал Атлетико в аренде Каллума Уилсона, пишет Daily Mail.

Испанский клуб обратился к "сорокам" с арендой Каллума Уилсона, но получил отказ. При этом Ньюкасл не против полной продажи форварда.

"Матрацники" хотели воспользоваться проблема английского клуба с ФФП, однако те решили бороться с ними более кардинальными методами.

Аренда Уилсона слабо повляиет на бюджет Ньюкасла, а вот его продажи поможет клубу. Проблема в том, что и у Атлетико проблемы с фэйр-плеем, потому не факт, что они смогут позволить себе купить англичанина.

При этом издание отмечает, что Уилсон все равно покинет клуб летом, потому до конца трансферного окна Ньюкасл может получить еще пару предложений по нападающему.

Ранее также сообщалось, что и с арендой Мойзе Кина у Атлетико ничего не получется.

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