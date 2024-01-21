iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Переход форварда Ювентуса в Атлетико затягивается из-за другого игрока

"Матрасники" пока что не могут отправить Анхеля Корреа в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 11:10
Анхель Корреа / Getty Images
Анхель Корреа / Getty Images

Несколькими днями ранее Атлетико договорился с Ювентусом об аренде Мойзе Кина.

Форвард "старой синьоры" должен будет заменить в Мадриде Анхеля Корреа, которого зовут в Саудовскую Аравию. Но именно из-за аргентинца затягивается оформление аренды итальянца.

Как сообщает Фабрицио Романо, Атлетико на 100% согласовал сделку по Кину, однако она не оформляется из-за того, что клуб до сих пор не может договориться о продаже Корреа в Аль-Иттихад.

В то время как "матрасники" запрашивают за своего игрока 40 миллионов, саудовцы пока что не желают отдавать такую сумму.

К тому же сообщается, что испанцы не работают над трансфером Каллума Уилсона из Ньюкасла, несмотря на некоторые сообщения, так как клуб сконцентрировался на аренде Кина.

В нынешнем сезоне Мойзе Кин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отыграв всего 472 минуты. При этом результативными действиями 23-летний игрок не отметился.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус атлетико мадрид мойзе кин анхель корреа

Статьи по теме

Атлетико поблагодарил Месси за то, что осчастливил юного фаната Атлетико поблагодарил Месси за то, что осчастливил юного фаната
Атлетико согласился отпустить своего вратаря в клуб АПЛ Атлетико согласился отпустить своего вратаря в клуб АПЛ
Ливерпуль может побороться с Ювентусом и Наполи за Судакова Ливерпуль может побороться с Ювентусом и Наполи за Судакова
Бывший генеральный директор Ювентуса, признался, что покинул клуб не из-за Роналду Бывший генеральный директор Ювентуса, признался, что покинул клуб не из-за Роналду
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Теннис12:10
Australian Open (ATP): первый игровой день 1/8 финала
Другие страны11:53
Роналду может пропустить матч против Интер Майами Месси
Теннис11:34
Киченок и Павич проиграли стартовый матч смешанного разряда на Australian Open
Европа11:10
Переход форварда Ювентуса в Атлетико затягивается из-за другого игрока
Биатлон10:51
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
Украина10:38
Шахтер - Лудогорец: онлайн-трансляция товарищеского матча 21.01.2024
Украина10:17
Суперлига: Запорожье - Днепр, БИПА - Кривбасс
ММА10:05
UFC 297: дю Плесси победил Стрикленда и стал чемпионом в среднем весе
НХЛ09:27
НХЛ: Бостон и Монреаль забросили 13 шайб на двоих, Виннипег в овертайме одолел Оттаву
НБА08:39
НБА: Оклахома победила Миннесоту в матче лидеров Запада, Чикаго поиздевался над Мемфисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK