Переход форварда Ювентуса в Атлетико затягивается из-за другого игрока

"Матрасники" пока что не могут отправить Анхеля Корреа в Саудовскую Аравию.

Несколькими днями ранее Атлетико договорился с Ювентусом об аренде Мойзе Кина.

Форвард "старой синьоры" должен будет заменить в Мадриде Анхеля Корреа, которого зовут в Саудовскую Аравию. Но именно из-за аргентинца затягивается оформление аренды итальянца.

Как сообщает Фабрицио Романо, Атлетико на 100% согласовал сделку по Кину, однако она не оформляется из-за того, что клуб до сих пор не может договориться о продаже Корреа в Аль-Иттихад.

В то время как "матрасники" запрашивают за своего игрока 40 миллионов, саудовцы пока что не желают отдавать такую сумму.

К тому же сообщается, что испанцы не работают над трансфером Каллума Уилсона из Ньюкасла, несмотря на некоторые сообщения, так как клуб сконцентрировался на аренде Кина.

В нынешнем сезоне Мойзе Кин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отыграв всего 472 минуты. При этом результативными действиями 23-летний игрок не отметился.

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