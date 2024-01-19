Атлетико договорился о подписании форварда Ювентуса

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин находится в шаге от перехода в Атлетико. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Матрасники" арендуют итальянского футболиста до конца сезона. Сторонам осталось лишь договориться о сумме компенсации за реализацию сделки.

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Кроме того, данный трансфер зависит от того, как скоро состоится переход Анхеля Корреа в стан Аль-Иттихада. Сразу после ухода аргентинца будет подписан Кин.

В текущем сезоне на счету 23-летнего итальянца 12 матчей в рамках Серии А, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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