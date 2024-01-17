Хавбек Ман Сити попал в сферу интересов Барселоны, Атлетико и Ювентуса

Филлипс может покинуть клуб в январе.

Полузащитник Манчестер Сити Калвин Филлипс привлек внимание шести клубов, включая Барселону, Атлетико, Ювентус, Ньюкасл, Вест Хэм и Кристал Пэлас.

По информации The Telegraph, недавно туринцы и "сороки" проявляли наибольший интерес к 28-летнему англичанину, но последние дни не отличаются активными попытками аренды Кэлвина.

Читай также: Манчестер Сити не собирается менять Канселу на защитника Барселоны

Согласно источникам, ситуация может разрешиться в следующей неделе, при этом Манчестер Сити сохраняет спокойствие по этому поводу.

В текущем сезоне на счету Филлипса всего четыре матча в рамках АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!