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Манчестер Сити не собирается менять Канселу на защитника Барселоны

"Горожане" ждут выгодное предложение от каталонцев.
Сегодня, 17:51
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Манчестер Сити решил не идти на уступки в переговорах с Барселоной относительно защитника Жоау Канселу.

По информации Sport.es, варианты обмена игроками и другие формы сделки исключены. Также отмечается интерес "горожан" к фулбеку каталонцев Алехандро Бальде.

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Для Барселоны становится актуальной необходимость продажи игроков для осуществления трансфера Канселу. Челси также проявляет интерес к подписанию португальского защитника.

В текущем сезоне 29-летний футболист, находясь на аренде в Испании, отметился двумя голами и одним ассистом в 16 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу

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