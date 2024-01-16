Манчестер Сити не собирается менять Канселу на защитника Барселоны

Манчестер Сити решил не идти на уступки в переговорах с Барселоной относительно защитника Жоау Канселу.

По информации Sport.es, варианты обмена игроками и другие формы сделки исключены. Также отмечается интерес "горожан" к фулбеку каталонцев Алехандро Бальде.

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Для Барселоны становится актуальной необходимость продажи игроков для осуществления трансфера Канселу. Челси также проявляет интерес к подписанию португальского защитника.

В текущем сезоне 29-летний футболист, находясь на аренде в Испании, отметился двумя голами и одним ассистом в 16 матчах Ла Лиги.

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