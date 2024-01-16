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Футбол

Хави могут уволить из Барселоны на следующей неделе

Испанский специалист может остаться без работы, если не пройдет в следующий раунд Кубка Испании.
Сегодня, 10:25
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Испанский специалист Хави рискует лишиться должности главного тренера Барселоны.

Как сообщает издание Cadena Ser, руководство "сине-гранатовых" готово расстаться со своей легендой, но лишь при определенных условиях.

Хави может быть уволен уже на следующей неделе, однако, это случится только при условии вылета из Кубка Испании и "неудовлетворительного результата" в матче чемпионата Испании против Реала Бетис.

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Отметим, что в Кубке Испании Барса встретится с представителем третьего дивизиона Унионистас де Саламанка.

Стоит сказать, что в прошедшем раунде Унионистас на своем поле прошел представителя элиты в лице Вильярреала. Примечательно, что тот матч длился два дня из-за того, что на стадионе хозяев пропал свет и поединок пришлось доигрывать на следующий день.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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