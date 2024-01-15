Реал отметил победу над Барселоной фразой из знаменитого мультфильма

Пресс-служба мадридского Реала необычным образом отреагировала на победу в Суперкубке Испании.

Напомним, днем ранее "сливочные" уничтожили Барселону в финале турнира.

После победы клуба в Суперкубке в Твиттере появился пост с фотографией Винисиуса и Родриго и фразой из мультфильма "Пингвины Мадагаскара".

- Ковальски, доложите ситуацию.

- Мы суперчемпионы, - подписан пост.

Ранее также Хави принес извинения фанатам Барселоны.

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