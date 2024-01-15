iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал отметил победу над Барселоной фразой из знаменитого мультфильма

Интересная коллаборация получилась.
Сегодня, 11:30
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Пресс-служба мадридского Реала необычным образом отреагировала на победу в Суперкубке Испании.

Напомним, днем ранее "сливочные" уничтожили Барселону в финале турнира.

После победы клуба в Суперкубке в Твиттере появился пост с фотографией Винисиуса и Родриго и фразой из мультфильма "Пингвины Мадагаскара".

- Ковальски, доложите ситуацию.
- Мы суперчемпионы, - подписан пост.

Ранее также Хави принес извинения фанатам Барселоны.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

Статьи по теме

Так Лунин или Кепа? Анчелотти снова поменял решение насчет вратарей Так Лунин или Кепа? Анчелотти снова поменял решение насчет вратарей
Лунин выиграл седьмой трофей в Реале Лунин выиграл седьмой трофей в Реале
Реал уверенно разгромил Барселону в матче за Супербок Испании Реал уверенно разгромил Барселону в матче за Супербок Испании
Хави - о финале против Реала: Мы не будем концентрироваться на одном лишь Беллингеме Хави - о финале против Реала: Мы не будем концентрироваться на одном лишь Беллингеме
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

НБА12:39
Майами установитстатую Уэйда возле домашней арены в этом году
Формула 112:34
Вольфф продлил контракт с Мерседес
Теннис12:28
Australian Open-2024: Стародубцева уступила шестой ракетке мира, Калинина проиграла Рус
Формула 112:16
Формула 1. Болиды 2024 года: Мерседес подтвердил дату презентации болида
Европа11:54
В Турции задержали футболиста, который выступил в поддержку Израиля
Европа11:30
Реал отметил победу над Барселоной фразой из знаменитого мультфильма
Теннис10:59
Ястремская подарила фанатам подписанные кроссовки
Европа10:32
Жиру повторил бомбардирское достижение Милана 13-летней давности
Формула 110:04
Руководитель Уильямс рассказал о работе над новым болидом
Европа09:38
Ливерпуль вынужден готовится к смене своего второго номера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK