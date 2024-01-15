Реал отметил победу над Барселоной фразой из знаменитого мультфильма
Интересная коллаборация получилась.
Пресс-служба мадридского Реала необычным образом отреагировала на победу в Суперкубке Испании.
Напомним, днем ранее "сливочные" уничтожили Барселону в финале турнира.
После победы клуба в Суперкубке в Твиттере появился пост с фотографией Винисиуса и Родриго и фразой из мультфильма "Пингвины Мадагаскара".
- Kowalski, informe de la situación.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2024
- Somos #SUPERCAMPEONES. pic.twitter.com/6AwITJXVM6
- Ковальски, доложите ситуацию.
- Мы суперчемпионы, - подписан пост.
Ранее также Хави принес извинения фанатам Барселоны.
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