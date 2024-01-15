Хави назвал финал Суперкубка Испании худшим матчем Барселоны

Главный тренер Барселоны Хави оценил матч против мадридского Реала.

Напомним, в воскресенье, 14 января, "сливочные" разгромили каталонцев и выиграли Суперкубок Испании.

Хави заявил, что это была худшая игра, принес извинения фанатам и выразил надежду, что это поражение поможет команде стать лучше.

"У нас были большие надежды, мы были полны энтузиазма, а провели свою худшую игру. Мы начали матч очень плохо, затем отыграли один мяч, но после 1:3 все для нас усложнилось.

Я прошу прощения у фанатов, нам было тяжело бороться с соперником. В моей карьере было много поражений, но в итоге нам удавалось оправиться. Барселона вернется.

Пусть эта игра поможет нам стать лучше. Нас ждут трудные дни и много критики, и мы должны признать, что были не на том уровне, который необходим для финала. Давайте поднимемся на ноги и пойдем за остальными трофеями», – приводит слова испанца Marca.

Ранее также сообщалось, что для Андрея Лунина Суперкубок Испании стал седьмым трофеем в составе Реала.

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