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Динамо - Пахтакор 5:1 видео голов и лучших моментов матча 30.01.2024

Вашему вниманию обзор контрольного поединка команд под руководством легенд "бело-синих".
Сегодня, 19:55
Динамо Шовковского разгромило Пахтакор Шацких / ФК Динамо Киев
Динамо Шовковского разгромило Пахтакор Шацких / ФК Динамо Киев

Во вторник, 30 января, Динамо на учебно-тренировочном сборе в Турции провело очередной товарищеский матч, в котором соперником киевлян стал действующий чемпион Узбекистана Пахтакор.

Подопечные Александра Шовковского одержали разгромную победу со счетом 5:1 над узбекистанской командой, которую возглавляет еще одна легенда "бело-синих" Максим Шацких.

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В первом тайме Динамо сумело трижды поразить ворота соперника благодаря дублю Владислава Ваната и голу Бенито, на что Пахтакор ответил одним результативным ударом. Во второй половине встречи киевляне довели счет до разгромного усилиями Антона Царенко и Владимира Бражко.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Пахтакор:

Динамо - Пахтакор 5:1

Голы: Ванат, 12 (пен.), 35, Бенито, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 - Адхамзода, 41.

Динамо (первый тайм): Нещерет, Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Волошин, Шапаренко, Бенито, Ванат.

Динамо (второй тайм): Моргун, Вивчаренко, Михавко, Дячук, Караваев, Бражко, Малыш, Царенко, Кабаев, Диалло, Пономаренко.

Пахтакор (стартовый состав): Павлюченко, Ортикбоев, Саитов, Адхамзода, Пазилдинов, Аскаров, Рахматуллаев, Хамданов, Саиднуруллаев, Хойдорконов, Черан.

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Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

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