Динамо одержало уверенную победу над командой из Узбекистана

Киевляне без проблем расправились с Пахтакором.

Во вторник, 30 января, в рамках товарищеского матча Динамо встречалось с Пахтакором. Игра завершилась победой украинского клуба со счетом 5:1.

В первом тайме киевляне смогли вколотить сопернику три гола. В свою очередь подопечные Александра Шовковского также умудрились пропустить.

Читай также: Динамо проиграло второй матч подряд на сборах в Турции

Вторая половина также была не скудна на голы. Динамо еще дважды отличилось в ворота узбекской команды.

Напомним, в следующем матче Динамо сыграет против болгарского Левски. Игра состоится 2 февраля в 16:00 по Киеву.

Динамо - Пахтакор 5:1

Голы: Ванат, 12 пенальти, 35, Бенито, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 - Адхамзода, 41

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Сирота, Попов, Гусев, Рамадани, Андриевский, Шапаренко, Волошин, Бенито, Ванат

Запасные: Бущан, Моргун, Малыш, Дячук, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Диалло, Царенко, Пономаренко

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!