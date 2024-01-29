Динамо проиграло второй матч подряд на сборах в Турции

В понедельник, 29 января, киевское Динамо провело контрольную встречу с польской Легией.

Счет в матче был открыт уже спустя полчаса, Эрнест Мучи переиграл Бущана. Динамовцы отыгрались почти сразу, гол в свой актив записал Матвей Пономаренко.

Однако еще до конца тайма Легия вышла вперед, а во второй половине встречи установила окончательный счет - 3:1.

Динамо проиграло второй подярд матч на сборах в Турции, ранее киевляне уступили Балкани из Косово.

Видеообзор поединка Легия - Динамо Киев

Следующий поединок столичный клуб проведет 30 января против Пахтакора.

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