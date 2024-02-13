iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Касильяс сравнил воспитанника Барселоны с Роналдиньо

Ямаль впечатлил бывшую легенду Реала.
Сегодня, 10:40
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Икер Касильяс остался под большим впечталением от выступлений Ламина Ямаля.

16-летний испанец  в текущем сезоне провел уже 33 матча, в которых отметился пятью голами и пятью ассистами.

Но куда больше экс-вратаря впечталила не по годам развитая техника Ямаля, которая напомнила Касильясу Роналдиньо.

"То, что делает Ламин, напоминает мне только Роналдиньо. Его финты и движения полностью похожи на него. Этот парень не был нормальным в 16 лет. Он делает вещи, которые говорят нам, что он станет легендой в будущем", - цитирует Касильяса Som I Serem FCB.

Ранее также сообщалось, что хавбек Челси опроверг слухи о своем уходе из клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Формула 1. Болиды 2024 года: Феррари показали новый болид SF-24 Формула 1. Болиды 2024 года: Феррари показали новый болид SF-24
Беленюк вышел в бронзовый финал на чемпионате Европы по борьбе Беленюк вышел в бронзовый финал на чемпионате Европы по борьбе
Страна г**донов и террористов: Ярмоленко сравнил росию с нацистской Германией Страна г**донов и террористов: Ярмоленко сравнил росию с нацистской Германией
Копенгаген - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 113:13
Формула 1. Болиды 2024 года: Феррари показали новый болид SF-24
Олимпийские виды13:12
Беленюк вышел в бронзовый финал на чемпионате Европы по борьбе
Украина13:05
Страна г**донов и террористов: Ярмоленко сравнил росию с нацистской Германией
Лига Чемпионов12:55
Копенгаген - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Биатлон12:45
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира
Европа12:35
Тен Хаг попросил руководство купить ему летом забивного форварда
Бокс12:20
Стала известна дата следующего боя Альвареса
Европа и мир11:56
Украина не сыграет с белорусами в решающем раунде отбора на Олимпиаду
Европа11:45
Буффон рассказал, почему не покинул Ювентус после Кальчополи
НБА11:34
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Холидэй и Несмит возглавили рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK