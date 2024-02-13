Касильяс сравнил воспитанника Барселоны с Роналдиньо

Икер Касильяс остался под большим впечталением от выступлений Ламина Ямаля.

16-летний испанец в текущем сезоне провел уже 33 матча, в которых отметился пятью голами и пятью ассистами.

Но куда больше экс-вратаря впечталила не по годам развитая техника Ямаля, которая напомнила Касильясу Роналдиньо.

"То, что делает Ламин, напоминает мне только Роналдиньо. Его финты и движения полностью похожи на него. Этот парень не был нормальным в 16 лет. Он делает вещи, которые говорят нам, что он станет легендой в будущем", - цитирует Касильяса Som I Serem FCB.

Ранее также сообщалось, что хавбек Челси опроверг слухи о своем уходе из клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!