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Футбол

Хавбек Челси объяснил свой плохой старт психологическими проблемами

Кайседо было тяжело начинать в Челси.
Вчера, 23:18
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Полузащитник Челси Мойзес Кайседо объяснил, почему плохо начал сезон в новом клубе.

Эквадорец признался, что долгое время на него давил ценник, напомним, что лондонцы заплатили Брайтону 116 млн евро.

Однако вскоре Мойзес получил помощь от других, ему помогли вернуть веру и уверенность, которые игрок потерял при переходе.

"Поначалу я чувствовал давление. Я хотел показать свой лучший футбол и почему клуб заплатил за меня такие деньги.

После этого я начал общаться с людьми, которые помогли мне понять, что если Челси подписал меня, то это потому, что я этого стою. Я продолжал играть и знал, что должен показывать на поле все, на что способен.

Конечно, я не все матчи провел хорошо, и поначалу было тяжело, но сейчас я чувствую себя хорошо и ощущаю, что помогаю команде. Я думаю только об игре, а не о том, что говорят обо мне люди". - приводит слова Кайседо 90Min.

В текущем сезоне Мойзес Кайседо провел уже 34 матча, в которых дважды записал ассист на свой счет.

Ранее также сообщалось, что Марк Гехи будет доступен на рынке летом.

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