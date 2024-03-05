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Середняк АПЛ готов установить трансферный рекорд, продав свою звезду

Марк Гэхи точно сменит клубную прописку летом.
Сегодня, 21:12
Марк Гэхи / Getty Images
Марк Гэхи / Getty Images

Кристал Пэлас готов продать Марка Гэхи, пишет The Telegraph.

По информации издания, "орлы" начали активно искать центральных защитников в Европе, очевидно, клуб готовится продать один из своих главных активов.

Гэхи уже давно на радарах всех английских грандов, однако если интерес Арсенала и Тоттенхэма поутих, то МЮ и Ливерпуль намерены побороться за игрока.

Отметим, что у Гэхи еще два года по контракту, то есть, это лето - единственный шанс для Кристал Пэлас продать игрока по максимальной цене.

Скорее всего, сумма составит более 50 млн фунтов, чтобы установить новый клубный рекорд.

Ранее также сообщалось, что Джонни Эванса попросили покинуть МЮ.

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