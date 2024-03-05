Легенда Манчестер Юнайтед призвал Эванса покинуть клуб

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд высказался об игре Джонни Эванса.

"Не ожидал, что Эванс проведет столько матчей по возвращении в МЮ. Не ожидал, что он будет показывать столь хорошие результаты. Но он не совершил ни одной ошибки, это безумие. Он хорошо обращается с мячом и, вероятно, хорошо ладит с младшими игроками. Видимо после этого он пойдет на тренерскую работу".

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"Учитывая, как он играет, меня даже не удивит, если получит новый контракт. Если не в МЮ, то в другом клубе. Но как бы я ни восхищался им как профессионалом – ему не следует быть в МЮ. Это просто показывает, где находится клуб. Его не следует просить прийти, поиграть и преследовать Холанда на поле. Это не то, чем сейчас занимаются ведущие клубы", – сказал Фердинанд в интервью на подкасте FIVE.

В текущем сезоне 36-летнего Эванса один ассист в 17-ти матчах АПЛ.

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