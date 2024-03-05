Некоторые игроки Манчестер Юнайтед недовольны нагрузками от тен Хага

Некоторые игроки Манчестер Юнайтед высказывают опасения относительно нагрузок, которые они испытывают под руководством тренера Эрика тен Хага.

После проведения 62-х матчей в прошлом сезоне, тренировочные сессии кажутся слишком интенсивными, что, по их мнению, способствует увеличению числа травм в команде.

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По данным издания Manchester Evening News, в текущем сезоне в МЮ уже зафиксировано 47 случаев травм и болезней.

Девять игроков не смогли выйти на поле во время манчестерского дерби с Манчестер Сити (1:3), при этом лишь Диогу Далот, Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо не пропускали матчей в текущем сезоне.

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