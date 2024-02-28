Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока

Нидерландец переключился с Санчо на другого англичанина.

Отношения между главным тренером Манчестер Юнайтед Эриком тен Хагом и нападающим команды Маркусом Рэшфордом сильно пошатнулись.

По информации издания Daily Mail, специалист практически не контактирует со своим игроком после инцидента с его пьяным поведением в Белфасте.

Читай также: Экс-защитник Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии

Рэшфорд не явился на тренировку после того, как сильно перебрал в столице Северной Ирландии, что вызвало негодование у тен Хага.

Впоследствии Рэшфорд был оштрафован на 780 тысяч евро (две недели зарплаты) за происшествие. Сотрудники Манчестер Юнайтед беспокоятся, что ситуация может стать невосполнимой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!