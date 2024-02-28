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Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока

Нидерландец переключился с Санчо на другого англичанина.
Сегодня, 20:25
Рэшфорд и тен Хаг / Getty Images
Рэшфорд и тен Хаг / Getty Images

Отношения между главным тренером Манчестер Юнайтед Эриком тен Хагом и нападающим команды Маркусом Рэшфордом сильно пошатнулись.

По информации издания Daily Mail, специалист практически не контактирует со своим игроком после инцидента с его пьяным поведением в Белфасте.

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Рэшфорд не явился на тренировку после того, как сильно перебрал в столице Северной Ирландии, что вызвало негодование у тен Хага.

Впоследствии Рэшфорд был оштрафован на 780 тысяч евро (две недели зарплаты) за происшествие. Сотрудники Манчестер Юнайтед беспокоятся, что ситуация может стать невосполнимой.

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Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока
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