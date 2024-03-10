Тренер женского Лестера отстранен из-за подозрения в интимной связи с футболисткой

Главный тренер женского Лестера Вилли Кирк временно отстранен от выполнения своих обязанностей.

Как сообщает The Athletic, 45-летнего специалиста подозревают в интимной связи с одной из футболисток команды. Кирк помогает внутреннему следствию, результаты которого будут обнародованы в положенное время.

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Примечательно, что это не первый случай подобных обвинений для "лис". В 2021 из-за интима с 17-летней исполнительницей своей должности лишился Джонатан Морган. Мать девушки описала ее отношения с Морганом, как "аморальные и неподходящие".

Отметим, что Кирк возглавлял команду с 2022, заменив на этом посту Лидию Бедфорд, которая стала тренером Брентфорда U-18.

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