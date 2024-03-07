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Футбол

С клуба, который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, могут снять очки

Но произойти это должно только в следующей кампании.
Сегодня, 18:32
Getty Images
Getty Images

Английский Лестер Сити может стать очередным клубом, который подвергнется санкциям со стороны местных футбольных властей.

Как сообщает Sky Sports, "лис" подозревают в том, что они нарушили правила прибыли и устойчивого развития в прошлом сезоне, что может привести к снятию с них очков.

Отмечается, что коллективу Энцо Маресски не грозит наказание в этой кампании, однако, следующую они могут начать с определенным, пока что, не определенным минусом в графе набранные баллы.

Стоит сказать, что за аналогичные нарушения с Эвертона сначала сняли 10 пунктов, но затем вернули 4 очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити

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