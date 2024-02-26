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Эвертону Миколенко вернули несколько очков в АПЛ

"Ириски" поднялись с дна турнирной таблицы.
Сегодня, 16:03
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

Английская Премьер-лига опубликовала официальное заявление касательно дела, связанного с Эвертоном.

Независимый апелляционный совет рассмотрел апелляцию "ирисок" на снятие с клуба 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плея.

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Результатом рассмотрения стало уменьшение количества снятых очков с 10 до 6.

"Эвертон обжаловал наложенные на него санкции по девяти основаниям, каждое из которых касалось санкции, а не факта нарушения, которое клуб признал. Два из этих девяти оснований были поддержаны апелляционным советом".

Благодаря этому Эвертон поднялся с 17-го на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 25 очков.

Напомним, Брайтон в меньшинстве спасся от поражения в матче с Эвертоном Миколенко.

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Источник: premierleague.com
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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