Эвертону Миколенко вернули несколько очков в АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала официальное заявление касательно дела, связанного с Эвертоном.

Независимый апелляционный совет рассмотрел апелляцию "ирисок" на снятие с клуба 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плея.

Читай также: Эвертон Миколенко зимой хотел усилиться сыном экс-президента африканской страны

Результатом рассмотрения стало уменьшение количества снятых очков с 10 до 6.

"Эвертон обжаловал наложенные на него санкции по девяти основаниям, каждое из которых касалось санкции, а не факта нарушения, которое клуб признал. Два из этих девяти оснований были поддержаны апелляционным советом".

Благодаря этому Эвертон поднялся с 17-го на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 25 очков.

Напомним, Брайтон в меньшинстве спасся от поражения в матче с Эвертоном Миколенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!