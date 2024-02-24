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Брайтон - Эвертон 1:1: обзор матча и результат игры 24.02.2024

Гол в компенсированное время позволил "чайкам" завершить противостояние ничейным результатом.
Сегодня, 19:04
Брайтон и Эвертон сыграли вничью / Getty Images
Брайтон и Эвертон сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 24 февраля, Эвертон в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Брайтоном.

Хозяева поля превосходили соперника по игровым показателям, но пропустили первыми и только под конец встречи, уже играя в меньшинстве, сумели уйти от поражения.

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В первом тайме Брайтон не смог реализовать свои моменты, а Эвертон ушел на перерыв и вовсе без единого удара по воротам оппонента. Несмотря на преимущество команды Роберто Де Дзерби, счет в поединке на 73-й минуте открыли гости усилиями Джарреда Брантуэйта.

Положение хозяев поля осложнилось еще и после удаления Билли Гилмора за грубый фол. Тем не менее уже в компенсированное время Льюис Данк замкнул головой подачу в штрафную и вырвал ничейный результат.

Украинец Виталий Миколенко вышел на матч в стартовом составе Эвертона и отыграл весь поединок.

Источник: Getty Images

После этого матча Брайтон с 39 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон идет на 17-й позиции с 21 баллом в активе.

Статистика матча Брайтон - Эвертон 26-го тура чемпионата Англии

Брайтон - Эвертон 1:1

Голы: Данк, 90+5 - Брантуэйт, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 0.28
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 23 - 6
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 11 - 3
Фолы: 9 - 14
Атаки: 127 - 52

Брайтон: Вербрюгген - Лампти (Вельтман, 61), ван Хеке, Данк, Игор (Эступиньян, 60) - Гросс, Гилмор - Адингра, Буонанотте (Энсисо, 72), Уэлбек (Фати, 61) - Фергюсон (Лаллана, 75)

Эвертон: Пикфорд - Годфри, Брантуэйт, Тарковски, Миколенко - Макнил, Гарнер, Гейе (Онана, 49), Харрисон - Дукуре (Янг, 89) - Калверт-Льюин (Бету, 68)

Предупреждения: ван Хеке, 70, Гросс, 74 – Тарковски, 33, Бету, 90+1, Онана, 90+2

Удаление: Гилмор, 81

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