iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 обзор матча и результат игры 24.02.2024

"Красные дьяволы" не смогли обыграть середняка.
Сегодня, 19:00
Манчестер Юнайтед - Фулхэм / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Фулхэм / Getty Images

В субботу, 24 февраля, в рамках 26-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Фулхэм. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Первый гол в данной встрече забил защитник "дачников" Келвин Бесси. Нигериец отличился на 65-й минуте игры.

Спасии "красных дьяволов" от поражения мог Гарри Магуайр, забивший в самой концовке игры, но Алекс Ивоби за минуту до финального свистка вырвал победу для своей команды.

Таким образом, после 26-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед идет на шестом месте с 44-мя баллами.

В свою очередь Фулхэм находится на 12-й строчке, набрав 32 очка.

Статистика матча АПЛ Манчестер Юнайтед - Фулхэм 

Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Голы: Магуайр, 89 - Бесси, 65, Ивоби, 90+7

Ожидаемые голы (XG): 1.78  - 1.15
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 21 - 17
Удары в створ: 9 - 5
Фолы: 6 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм манчестер юнайтед АПЛ

Статьи по теме

Манчестер Сити одержал минимальную победу над Борнмутом Забарного Манчестер Сити одержал минимальную победу над Борнмутом Забарного
Тен Хаг высказался о поражении Манчестер Юнайтед от Фулхэма Тен Хаг высказался о поражении Манчестер Юнайтед от Фулхэма
Брайтон в меньшинстве спасся от поражения в матче с Эвертоном Миколенко Брайтон в меньшинстве спасся от поражения в матче с Эвертоном Миколенко
Миколенко сыграет с первых минут против команды экс-тренера Шахтера Миколенко сыграет с первых минут против команды экс-тренера Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа21:31
Манчестер Сити одержал минимальную победу над Борнмутом Забарного
Европа21:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа21:25
Дубль Кейна принес Баварии крайне непростую победу над РБ Лейпцигом
Бокс21:08
"Придется снова": Паркер раскрыл важную деталь контракта на бой с Чжилеем
Европа20:51
Тен Хаг высказался о поражении Манчестер Юнайтед от Фулхэма
Бокс20:29
Нганну оценил вероятность встречи в ринге с победителем боя Усик - Фьюри
ММА20:20
Чимаев рассказал, почему отказался подраться с Эдвардсом на UFC 300
Бокс19:58
"Рассечение большое и глубокое": Тренер оценил, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком
Европа19:50
Бавария включила в шорт-лист бывшего тренера Челси и Интера
Европа19:33
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK