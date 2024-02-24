Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 обзор матча и результат игры 24.02.2024
В субботу, 24 февраля, в рамках 26-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Фулхэм. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.
Первый гол в данной встрече забил защитник "дачников" Келвин Бесси. Нигериец отличился на 65-й минуте игры.
Спасии "красных дьяволов" от поражения мог Гарри Магуайр, забивший в самой концовке игры, но Алекс Ивоби за минуту до финального свистка вырвал победу для своей команды.
Таким образом, после 26-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед идет на шестом месте с 44-мя баллами.
В свою очередь Фулхэм находится на 12-й строчке, набрав 32 очка.
Статистика матча АПЛ Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Голы: Магуайр, 89 - Бесси, 65, Ивоби, 90+7
Ожидаемые голы (XG): 1.78 - 1.15
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 21 - 17
Удары в створ: 9 - 5
Фолы: 6 - 10
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