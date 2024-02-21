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Эвертон Миколенко зимой хотел усилиться сыном экс-президента африканской страны

Тимоти Веа мог оказаться в состоянии "ирисок".
Сегодня, 14:03
Тимоти Веа
Тимоти Веа

Эвертон зимой пытался усилиться универсальным игроком.

Как сообщает Николо Скира, "ириски" были заинтересованы в услугах Тимоти Веа из Ювентуса. Также игроком интересовался французский Ланс.

При этом отмечается, что ни один из клубов так и не предоставил своего официального предложения по трансферу.

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Будущее американца в стане "зебр" остается в подвешеном состоянии. Если летом кто-то сделает хорошее предложение по Тимоти, то туринцы не будут против того, чтобы его отпустить.

Стоит сказать, что игрок, который может выступать на всем правом фланге, а также в центре атаки является сыном легендарного либерийского форварда и экс-президента страны, занимавшего свой пост с января 2018 по январь 2024 года Джорджа Веа, но, на международном уровне решил представлять США, где был рожден.

В этом сезоне Тимоти Веа провел 20 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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