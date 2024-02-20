iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший игрок ПСЖ рассказал о троллинге от Месси за просмотр матчей Эвертона

Африканцу чуть не досталось за любовь к "ирискам".
Сегодня, 18:18
Гуйе и Месси / Getty Images
Гуйе и Месси / Getty Images

Полузащитник Эвертона Идрисса Гуйе поделился историей о подшучиваниях в свой адрес от Лионеля Месси.

"Я помню, как Дракслер каждый раз, когда мы проигрывали, говорил: "Видишь, твоя команда не очень хороша!", а я отвечал: "Мы выживем".

Я говорил ему, чтобы он переходил в Эвертон, но он не послушал!"

Читай также: "Он хочет немного большего": Руни сравнил Месси с Роналду

"Мбаппе любил смотреть каждую игру Эвертона. А вот Лионель – нет. Мне было трудно, потому что мы часто проигрывали, а он говорил: "Бро, видишь, твоя команда проигрывает и играет не очень". Но это было забавно", – рассказал Гуйе в интервью Mirror.

Напомним, Идрисса выступал за ПСЖ с 2019-го по 2022 год, после чего вернулся в Эвертон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон ПСЖ Лионель Месси Идрисса Гуйе

Статьи по теме

Эвертон с Миколенко вырвал ничью у Кристал Пэлас Эвертон с Миколенко вырвал ничью у Кристал Пэлас
Салах, Сака или кто-нибудь еще? Миколенко назвал имя самого сложного оппонента в АПЛ Салах, Сака или кто-нибудь еще? Миколенко назвал имя самого сложного оппонента в АПЛ
Президент ПСЖ подтвердил переход Мбаппе в Реал Президент ПСЖ подтвердил переход Мбаппе в Реал
Галлиани: В 2012 году Ибрагимович не хотел уходить из Милана - мы не разговаривали два года Галлиани: В 2012 году Ибрагимович не хотел уходить из Милана - мы не разговаривали два года
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Лига Европы18:43
Марсель - Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы
Лига Европы18:20
Марсель - Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
Европа18:18
Бывший игрок ПСЖ рассказал о троллинге от Месси за просмотр матчей Эвертона
Теннис17:55
"Руку им не пожму": Стаховский раскритиковал украинских боксеров
Европа17:49
Гюндоган оценил шансы Барселоны на победу в Лиге чемпионов
Бокс17:32
"Он боится до смерти": Отец Лопеса сделал дерзкое заявление про Кроуфорда
Европа17:22
Лишь несколько игроков Баварии поддерживают Тухеля
Киберспорт17:10
Европейский RMR-турнир. Группа B: Monte ужасно проиграли Apeks, Heroic одолели Astralis
Украина17:09
Экс-наставника Днепра-1 назначили главным тренером сборных Украины U-19 и U-18
Украина16:48
Монзуль - новая глава Комитета арбитров УАФ, она будет проверять судей детектором лжи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK