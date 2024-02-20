Бывший игрок ПСЖ рассказал о троллинге от Месси за просмотр матчей Эвертона

Африканцу чуть не досталось за любовь к "ирискам".

Полузащитник Эвертона Идрисса Гуйе поделился историей о подшучиваниях в свой адрес от Лионеля Месси.

"Я помню, как Дракслер каждый раз, когда мы проигрывали, говорил: "Видишь, твоя команда не очень хороша!", а я отвечал: "Мы выживем".

Я говорил ему, чтобы он переходил в Эвертон, но он не послушал!"

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"Мбаппе любил смотреть каждую игру Эвертона. А вот Лионель – нет. Мне было трудно, потому что мы часто проигрывали, а он говорил: "Бро, видишь, твоя команда проигрывает и играет не очень". Но это было забавно", – рассказал Гуйе в интервью Mirror.

Напомним, Идрисса выступал за ПСЖ с 2019-го по 2022 год, после чего вернулся в Эвертон.

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