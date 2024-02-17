"Он хочет немного большего": Руни сравнил Месси с Роналду

Англичанин отметил разницу в игре двух легенд.

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни сравнил между собой Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Криштиану Роналду нацелен только на голы. Ничто иное его не интересует, он хочет только этого".

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"А Месси, например, хочет немного большего. Думаю, Азар говорил про это", – заявил англичанин во время интервью на YouTube-канале Лайса Бузиди.

Ранее сообщалось, что легенда МЮ и сборной Англии может дебютировать в боксерском промоушене известного блоггера.

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