"Он хочет немного большего": Руни сравнил Месси с Роналду
Англичанин отметил разницу в игре двух легенд.
Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни сравнил между собой Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"Криштиану Роналду нацелен только на голы. Ничто иное его не интересует, он хочет только этого".
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"А Месси, например, хочет немного большего. Думаю, Азар говорил про это", – заявил англичанин во время интервью на YouTube-канале Лайса Бузиди.
Ранее сообщалось, что легенда МЮ и сборной Англии может дебютировать в боксерском промоушене известного блоггера.
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