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Роналду сравнялся с Месси по одному из показателей

Теперь у обоих одинаковое количество голов без учета пенальти.
Сегодня, 00:26
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по важному показателю.

В среду, 14 февраля, Ан-Наср играл против Аль-Фехйи, португалец отметился победным голом.

Этот гол стал для Роналду 874 голом и 713-м без учета пенальти. Столько же голов и у аргентинца.

При этом по общему количеству забитых мячей Роналду далеко впереди - у Лео всего 821 гол. Но у Криштиану и на более чем полторы сотни больше сыгранных матчей.

Ранее также Сульшер заявил, что решение вернуть Роналду в МЮ было верным.

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