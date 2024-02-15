Роналду сравнялся с Месси по одному из показателей
Теперь у обоих одинаковое количество голов без учета пенальти.
Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по важному показателю.
В среду, 14 февраля, Ан-Наср играл против Аль-Фехйи, португалец отметился победным голом.
Этот гол стал для Роналду 874 голом и 713-м без учета пенальти. Столько же голов и у аргентинца.
При этом по общему количеству забитых мячей Роналду далеко впереди - у Лео всего 821 гол. Но у Криштиану и на более чем полторы сотни больше сыгранных матчей.
Ранее также Сульшер заявил, что решение вернуть Роналду в МЮ было верным.
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