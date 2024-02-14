Единственный гол Роналду принес Ан-Насру победу в азиатской Лиге чемпионов

В среду, 14 февраля, Ан-Наср отправился в гости к Аль-Фейхе в рамках азиатской Лиги чемпионов.

Несмотря на полную доминацию гостей, гол удалось забить лишь на последних минутах матча.

На 81-й минуте матча Роналду классно разыграл в касание с партнером и забил победный гол. Теперь в домашнем матче Ан-Наср будет иметь преимущество.

А для Роналду этот гол стал уже 24-м в текущем сезоне, также португалец имеет 11 ассистов в 25 матчах.

Ранее также сообщалось, что Брентфорд подписал замену Тоуни.

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