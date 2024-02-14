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Брентфорд уже подписал замену Тоуни

Игорь Тьяго присоединится к команде летом.
Сегодня, 21:40
Игорь Тьяго / brentfordfc.com
Игорь Тьяго / brentfordfc.com

Английский Брентфорд объявил о подписании нового нападающего.

"Пчелы" заплатили 30 млн фунтов за нападающего Брюгге Игоря Тьяго, который подписал с клубом контракт до 2029 года.

Бразильский форвард только присоединился к бельгийскому клубу летом, но уже сумел впечатлить. В 40 матчах нападающий наколотил 26 голов.

Контракт Тьяго с Брентфордом начнет действовать с 1 июля 2024 года, к тому моменту команду может покинуть Айван Тоуни.

Ранее также сообщалось, что Бавария зимой пыталась выкупить лидера Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд

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