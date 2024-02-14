Бавария зимой предлагала большие деньги за лидера Барселоны
Но получила отказ.
Защитник каталонской Барселоны Рональд Араухо зимой мог покинуть клуб.
Как сообщает журналист Жерар Ромеро, Бавария действительно предметно интересовалась уругвайцем и даже делала конкретное предложение.
Мюнхенцы пытались приобрести Араухо за 75 млн евро, но этого оказалось недостаточно.
Отметим, что в январе настолько активно говорили об интересе немецкого гранда к Рональду, что самому Араухо пришлось комментировать слухи.
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