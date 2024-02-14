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Бавария зимой предлагала большие деньги за лидера Барселоны

Но получила отказ.
Сегодня, 20:29
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник каталонской Барселоны Рональд Араухо зимой мог покинуть клуб.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, Бавария действительно предметно интересовалась уругвайцем и даже делала конкретное предложение.

Мюнхенцы пытались приобрести Араухо за 75 млн евро, но этого оказалось недостаточно. 

Отметим, что в январе настолько активно говорили об интересе немецкого гранда к Рональду, что самому Араухо пришлось комментировать слухи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бавария

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