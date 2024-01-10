Ключевой футболист Барселоны прокомментировал слухи о трансфере в Баварию

Рональд Араухо сосредоточен на игре за каталонцев.

Центрбэк каталонской Барселоны Рональд Араухо поделился мыслями о трансферных слухах вокруг своей персоны.

Футболист отметил, что информация об интересе к нему различных клубов появляется в каждое трансферное окно, но он остается игроком "сине-гранатовых".

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"Каждое трансферное окно обо мне говорят, так же приписывали и интерес Ман Юнайтед прошлым летом. Я сосредоточен на Барселоне.

Я делаю все возможное для Барселоны, на 100%. Это привилегия носить капитанскую повязку, я чувствую ответственность", - сказал Араухо.

В текущем сезоне на счету уругвайца 18 матчей и 1 гол во всех турнирах на клубном уровне.

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