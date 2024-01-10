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Баварии не удалось перехватить трансферную цель Тоттенхэма

Раду Дрэгушин выбрал переход в стан клуба АПЛ.
Сегодня, 10:03
Раду Дрэгушин / Getty Images
Раду Дрэгушин / Getty Images

Неожиданно возникшая сага вокруг ухода Раду Дрэгушина из Дженоа, похоже, получила свое логичное завершение.

Как сообщают различные источники, в ночь с 9 на 10 января лондонский Тоттенхэм улучшил финансовые условия предложения для "грифонов". Сумма трансфера составит немногим более 30 млн евро.

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Дрэгушин выбрал переход в стан "шпор" вместо ухода в Баварию, которая пыталась перехватить центрбэка у коллектива Анже Постекоглу, ожидается, что Раду сегодня полетит в Лондон, чтобы пройти медосмотр для столичного клуба.

В текущем сезоне румын провел 22 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

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