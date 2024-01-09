Тоттенхэм официально представил нового форварда

Тоттенхэм официально представил Тимо Вернера в качестве нового игрока.

27-летний немец будет выступать за "шпор" по арендному соглашению в течение следующих полгода.

Отмечается, что в контракте немца прописана опция выкупа, однако размер выплаты не разглашается. Тимо будет играть под 16-м номером.

Напомним, что это не первая попытка Вернера заиграть в АПЛ. Ранее он защищал цвета Челси, в 89 матчах немец отличился 23 раза.

Ранее также сообщалось, что Ювентус близок к подписанию нового защитника.

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