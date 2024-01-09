Ювентус почти согласовал контракт с защитником Лилля

Джало близок к трансферу в стан "старой синьоры".

Центрбек Лилля Тиагу Джало находится на последних стадиях перехода в Ювентус.

По информации журналиста Фабрицио Романо, туринская команда активно обсуждает детали контракта с защитником. По условиям соглашения, футболист подпишет контракт до 2028 года.

Читай также: Ювентус отказался от плана подписать, футболистов которые не нужны топ-клубам АПЛ

Кроме того, Ювентус уже договорился с Лиллем о трансфере португальца за 3,5 млн евро, вписав в договор 10% от будущей продажи игрока.

Теперь все зависит от самого Джало, который, кстати, все еще восстанавливается после травмы крестов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!