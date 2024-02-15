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Легенда МЮ и сборной Англии может дебютировать в боксерском промоушене известного блоггера

Руни решил сменить свою деятельность.
Сегодня, 19:21
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни собирается попробовать свои силы в боксе. Об этом сообщает издание Mirror.

После увольнения с поста главного тренера Бирмингема в прошлом месяце, англичанин серьезно задумался о дебюте в этом спорте и уже провел переговоры с промоушеном Misfits.

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До этого легенда "красных дьяволов" обсудил возможный дебют с блогером и боксером KSI, которому и принадлежит Misfits.

Отметим, в данной боксерской лиге также выступает видеоблогер Логан Пол, который успел одержать победы над представителями мира ММА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Уэйн Руни

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