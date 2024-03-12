Вингер МЮ удалил все упоминания о клубе из своих соцсетей

Игрок Манчестер Юнайтед Амад Диалло удалил все упоминания о клубе со своих страниц в социальных сетях, пишет Daily Mail.

Игрок удалил все фото из МЮ из Инстаграма, оставив лишь фотографии из Сандерленда, и сделал то же самое в Твиттере. Там же появилась фраза в описании профиля "все это закончится".

Многие посчитали, что ивуариец обиделся на клуб и намерен покинуть его летом. Отметим, что в текущем сезоне Амад сыграл лишь 63 минуты, и не имеет гарантий касательно своего игрового времени.

Однако позднее игрок сам объяснил произошедшее в снэпчате после того, как деактивировал все свои аккаунты.

"Я отключил социальные сети на месяц, чтобы сосредоточиться на Рамадане. Для меня это священный месяц, а социальные сети – место, где во время поста можно увидеть что-то плохое", – написал Диалло.

Напомним, что Михаил Мудрик стал одним из лучших игроков матча Челси - Ньюкасл.

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