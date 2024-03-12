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Мудрик - один из лучших игроков матча Челси - Ньюкасл

Украинец ярко вошел в игру и отличился голом.
Сегодня, 00:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Челси обыграл Ньюкасл (3:2) в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.

Вингер лондонец Михаил Мудрик отличился голом в данной игре, за что получил оценки 7.3 и 7.8 от авторитетных порталов WhoScored и SofaScore.

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Помимо забитого мяча украинец также отдал семь передач, пять из которых оказались точными, совершив две обводки и один отбор.

В текущем сезоне на счету Мудрика четыре гола и два ассиста в 21-м матче АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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