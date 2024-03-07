Мудрик устроил сюрприз ребенку, переехавшему в Англию после полномасштабного вторжения

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик устроил сюрприз 13-летнему Павлу, который переехал в Англию в 2022.

Павел написал письмо Михаилу, признавшись, что начал болеть за Челси после того, как туда он перешел и рассказал, что увлекается игрой в теннис.

Футболист ответил ему, рассказав о том, как адаптировался в стане "синих" и сыграл с парнем в его любимый вид спорта. Также игрок оставил ребенку свою футболку с автографом.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси определило будущее Мудрика.

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