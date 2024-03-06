Челси определился с будущим Мудрика

Клуб не намерен прощаться с украинцем.

Лондонский Челси решил, что будет делать с Мудриком летом.

Как сообщает The Telegraph, "синие" не хотят продавать украинца после завершения этого сезона. Аренда не исключается.

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Также отмечается, что клуб следит за игроком Атлетика Бильбао Нико Уильямсом, который может играть на позиции Мудрика, хотя в основном выходит на другом фланге атаки.

Не покинет клуб летом, скорее всего, и Рахим Стерлинг, на которого рассчитывает тренерский штаб лондонского клуба.

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