Ряд игроков МЮ может вернуться к матчу с Ливерпулем

Эрик тен Хаг рассказал, кто из травмированных игроков может быть готов к матчу с Ливерпулем.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, Манчестер Юнайтед дома примет Ливерпуль в рамках четвертьфинала Кубка Англии.

Тен Хаг предположил, что к дерби могут вернуться сразу три игрока, которые до этого были травмированы. Речь о Расмусе Хейлунде, Аарона Уан-Биссаке и Харри Магуайре.

"Харри Магуайр, Расмус Хейлунд и Аарон Ван-Биссака имеют шансы вернуться, они тренируются с группой.

Мэйсон Маунт тренировался с нами всю неделю, он провел несколько полноценных занятий, так что все выглядит хорошо", - приводит слова специалиста Фабрицио Романо.

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