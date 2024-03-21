Игроки ПСЖ заняли все места в топе зарплат в Лиге 1

Игроки ПСЖ являются самыми высокооплачиваемыми футболистами французской Лиги 1, пишет French Football Weekly.

Возглавляет список, ожидаемо, Килиан Мбаппе, чья зарплата составляет 6 млн евро в месяц. Форвард опережает ближайших преследователей в шесть раз.

Также неудивительно, что весь топ-10 зарплат в чемпионате Франции занимают игроки ПСЖ, среди которых также два футболиста, которые присоединились к клубу летом 2023 года.

Топ зарплат в Лиге 1

Килиан Мбаппе - 6 млн евро Усман Дембеле - 1.2 млн Маркиньос - 1,2 млн Лукас Эрнандес - 1,1 млн. Милан Шкриньяр - 1,1 млн. евро Джанлуиджи Доннарумма - 849,5 тыс Марко Асенсио - 831 тыс Рандаль Коло Муани - 750 тыс Ашраф Хакими - 738 тыс Норди Мукиеле - 700 тыс.

Ранее также ISPORT сообщал, что Трубин оказался в десятке самых дорогих игроков вне топ-5 лиг.

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