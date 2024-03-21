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Игроки ПСЖ заняли все места в топе зарплат в Лиге 1

Ожидаемо, с огромным отрывом лидирует Килиан Мбаппе.
Сегодня, 10:34
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Игроки ПСЖ являются самыми высокооплачиваемыми футболистами французской Лиги 1, пишет French Football Weekly.

Возглавляет список, ожидаемо, Килиан Мбаппе, чья зарплата составляет 6 млн евро в месяц. Форвард опережает ближайших преследователей в шесть раз.

Также неудивительно, что весь топ-10 зарплат в чемпионате Франции занимают игроки ПСЖ, среди которых также два футболиста, которые присоединились к клубу летом 2023 года.

Топ зарплат в Лиге 1

  1. Килиан Мбаппе - 6 млн евро
  2. Усман Дембеле - 1.2 млн
  3. Маркиньос - 1,2 млн
  4. Лукас Эрнандес - 1,1 млн.
  5. Милан Шкриньяр - 1,1 млн. евро
  6. Джанлуиджи Доннарумма - 849,5 тыс
  7. Марко Асенсио - 831 тыс
  8. Рандаль Коло Муани - 750 тыс
  9. Ашраф Хакими - 738 тыс
  10. Норди Мукиеле - 700 тыс.

Ранее также ISPORT сообщал, что Трубин оказался в десятке самых дорогих игроков вне топ-5 лиг.

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