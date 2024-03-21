Игроки ПСЖ заняли все места в топе зарплат в Лиге 1
Ожидаемо, с огромным отрывом лидирует Килиан Мбаппе.
Игроки ПСЖ являются самыми высокооплачиваемыми футболистами французской Лиги 1, пишет French Football Weekly.
Возглавляет список, ожидаемо, Килиан Мбаппе, чья зарплата составляет 6 млн евро в месяц. Форвард опережает ближайших преследователей в шесть раз.
Также неудивительно, что весь топ-10 зарплат в чемпионате Франции занимают игроки ПСЖ, среди которых также два футболиста, которые присоединились к клубу летом 2023 года.
Топ зарплат в Лиге 1
- Килиан Мбаппе - 6 млн евро
- Усман Дембеле - 1.2 млн
- Маркиньос - 1,2 млн
- Лукас Эрнандес - 1,1 млн.
- Милан Шкриньяр - 1,1 млн. евро
- Джанлуиджи Доннарумма - 849,5 тыс
- Марко Асенсио - 831 тыс
- Рандаль Коло Муани - 750 тыс
- Ашраф Хакими - 738 тыс
- Норди Мукиеле - 700 тыс.
Ранее также ISPORT сообщал, что Трубин оказался в десятке самых дорогих игроков вне топ-5 лиг.
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