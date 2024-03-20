Трубин - в десятке самых дорогих игроков мира вне ТОП-5 лиг Европы
Футбольная обсерватория CIES на своем официальном сайте опубликовала еженедельный пост № 456. В нем представлены десять игроков с самой высокой предполагаемой трансферной стоимостью в 66 лигах мира (наиболее важных за пределами большой пятерки).
Рейтинги были составлены на основе мощной статистической модели, объясняющей более 80% различий в ценах, наблюдаемых примерно в 6200 трансферах, произошедших за последнее десятилетие.
На седьмом месте с предполагаемой трансферной стоимостью в размере 72,8 миллиона евро расположился голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин.
Стоит отметить, что первые три позиции также заняты представителями португальской Примейры: Антониу Силва (Бенфика, 114,7 миллиона), Жоау Невеш (Бенфика, 95,5 миллион) и Гонсало Инасиу (Спортинг, 87,4 миллиона).
Top estimated transfer values*, 🇵🇹 #PrimeiraLiga— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 20, 2024
1⃣ #AntonioSilva €115m
2⃣ #JoaoNeves €96m
3⃣ #GoncaloInacio €87m
*As per @CIES_Football model 📊 With add-ons & 100% of transfer rights, not considering buy-out clauses
Top 🔟 for 6⃣6⃣ leagues 👉 https://t.co/70tZ7yEj3H pic.twitter.com/sw3Rmh042Y
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Самым дорогим игроком за пределами Европы считается новичок Реала Эндрик, который выступает за Палмейрас. Его оценили в 80,5 миллиона.
В отчете также упоминается Украинская Премьер-лига, чьим самым ценным игроком назван хавбек Шахтере Георгий Судаков (52 миллиона).
Напомним, что Трубин и Судаков находятся в расположении сборной Украины, которая готовится к будущему матчу плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 против сборной Боснии и Герцеговины. Эта игра состоится в четверг, 21 марта, и начнется в 21:45 по Киеву.
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