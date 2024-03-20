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Трубин - в десятке самых дорогих игроков мира вне ТОП-5 лиг Европы

Помимо вратаря Бенфики в отчете был упомянут еще и представитель Украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 20:04
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Футбольная обсерватория CIES на своем официальном сайте опубликовала еженедельный пост № 456. В нем представлены десять игроков с самой высокой предполагаемой трансферной стоимостью в 66 лигах мира (наиболее важных за пределами большой пятерки).

Рейтинги были составлены на основе мощной статистической модели, объясняющей более 80% различий в ценах, наблюдаемых примерно в 6200 трансферах, произошедших за последнее десятилетие.

На седьмом месте с предполагаемой трансферной стоимостью в размере 72,8 миллиона евро расположился голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин.

Стоит отметить, что первые три позиции также заняты представителями португальской Примейры: Антониу Силва (Бенфика, 114,7 миллиона), Жоау Невеш (Бенфика, 95,5 миллион) и Гонсало Инасиу (Спортинг, 87,4 миллиона).

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Самым дорогим игроком за пределами Европы считается новичок Реала Эндрик, который выступает за Палмейрас. Его оценили в 80,5 миллиона.

В отчете также упоминается Украинская Премьер-лига, чьим самым ценным игроком назван хавбек Шахтере Георгий Судаков (52 миллиона).

Напомним, что Трубин и Судаков находятся в расположении сборной Украины, которая готовится к будущему матчу плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 против сборной Боснии и Герцеговины. Эта игра состоится в четверг, 21 марта, и начнется в 21:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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