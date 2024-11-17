Трубин: Мы не смогли найти свою игру в атаке

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги поединка против сборной Грузии.

По словам Анатолия, соперник "желто-голубых" не был острым в атаке, но и нашей сборной не удалось показать удачный перформанс.

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«К сожалению, сегодня пришлось больше работать вторым номером. Грузия не имела большого количества острых моментов, однако, мы также не смогли найти свою игру в атаке.

Конечно, грузинские болельщики громко поддерживали своих футболистов, но не было такого, что это как-то мешало. Все понимали из поединков на чемпионате Европы и тех, которые мы пересматривали по анализу игры, что фанаты сборной Грузии будут громкими - к этому подготовились. Всегда трибуны гонят, когда играешь дома, тем более люди действительно болеют за свою сборную. Конечно, еще когда им быстро пришлось отыгрываться, трибуны их бы поддерживали и гнали вперед. Но не считаю, что это был какой-то важный фактор.

Честно говоря, вообще не думали о том, что нам нужно в турнирном плане. Впереди игра Чехии и Албании. Будем готовиться только на победу против Албании - и там уже будем видеть наши расклады@, - приводит слова Трубина Суспільне спорт.

Матч Украина - Албания состоится 19 ноября.

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