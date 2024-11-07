Португальское издание назвало Трубина "русским вратарем" после игры с Баварией

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов Бенфика проиграла Баварии.

После поединка португальское издание A Bola взяло комментарий у Анатолия Трубина, который стал одним из главных героев матча.

Источник допустил серьезную ошибку в оформлении материала, назвав Анатолия "российским вратарем".

"Российский вратарь говорит, что всегда старается держать ворота на замке", - сказано в подзаголовке новости со словами Трубина.

Напомним, Трубин сделал девять сейвов и пропустил лишь один гол в матче с мюнхенцами.

Ранее УЕФА обозначало россию страной рождения одного из игроков сборной Украины, однако, после выяснилось, что он и правда там родился.

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