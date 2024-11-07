Португальское издание назвало Трубина "русским вратарем" после игры с Баварией
Местным журналистам стоит изучить географию.
В рамках 4-го тура Лиги чемпионов Бенфика проиграла Баварии.
После поединка португальское издание A Bola взяло комментарий у Анатолия Трубина, который стал одним из главных героев матча.
Источник допустил серьезную ошибку в оформлении материала, назвав Анатолия "российским вратарем".
"Российский вратарь говорит, что всегда старается держать ворота на замке", - сказано в подзаголовке новости со словами Трубина.
Напомним, Трубин сделал девять сейвов и пропустил лишь один гол в матче с мюнхенцами.
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