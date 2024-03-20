"Уважаем оппонента, готовимся к сложной игре": Ребров обсудил будущий матч с Боснией и Герцеговиной

В среду, 20 марта, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию в преддверии полуфинального матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Украинский специалист рассказал о собственных ожиданиях от предстоящего поединка с боснийцами.

"Мы все понимаем, что это будет очень сложная игра, мы играем на выезде. Для меня не важно, как Босния играла в квалификации. Да, они были пятыми, но думаю, что к этой игре любая команда может хорошо подготовиться и показать лучший футбол", - заявил Ребров.

"Мы понимаем, что это будет очень сложная игра и мы готовимся к этому. Вы точно не найдете неуважение от наших игроков по отношению к боснийской команде. Думаю, это хорошая команда с хорошими игроками, но я всегда говорю, что мы должны концентрироваться на себе. Мы должны уважать оппонента и концентрироваться на себе".

Источник: Getty Images

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Ребров также упомянул, что на данный момент в составе команды нет травмированных игроков - все тренируются в общей группе.

"На этой неделе не было никаких повреждений, все восстанавливаются, готовятся к встрече. Для меня всегда трудный вопрос, кто не попадет в заявку. Всегда очень тяжело. Я вижу тренировочный процесс. Все ребята понимают, работают. Это будет очень трудное решение".

Ранее Сергей Ребров прокомментировал возможное участие в этом матче Виктора Цыганкова, который недавно получил травму во время выступлений за Жирону.

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