iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Уважаем оппонента, готовимся к сложной игре": Ребров обсудил будущий матч с Боснией и Герцеговиной

Не стоит ожидать недооценки соперника со стороны сборной Украины.
Сегодня, 19:51
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В среду, 20 марта, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию в преддверии полуфинального матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Украинский специалист рассказал о собственных ожиданиях от предстоящего поединка с боснийцами.

"Мы все понимаем, что это будет очень сложная игра, мы играем на выезде. Для меня не важно, как Босния играла в квалификации. Да, они были пятыми, но думаю, что к этой игре любая команда может хорошо подготовиться и показать лучший футбол", - заявил Ребров.

"Мы понимаем, что это будет очень сложная игра и мы готовимся к этому. Вы точно не найдете неуважение от наших игроков по отношению к боснийской команде. Думаю, это хорошая команда с хорошими игроками, но я всегда говорю, что мы должны концентрироваться на себе. Мы должны уважать оппонента и концентрироваться на себе".

Источник: Getty Images

Читай также: Зинченко - о Боснии и Герцеговине: Ожидаем сложный матч и надеемся показать свою лучшую игру

Ребров также упомянул, что на данный момент в составе команды нет травмированных игроков - все тренируются в общей группе.

"На этой неделе не было никаких повреждений, все восстанавливаются, готовятся к встрече. Для меня всегда трудный вопрос, кто не попадет в заявку. Всегда очень тяжело. Я вижу тренировочный процесс. Все ребята понимают, работают. Это будет очень трудное решение".

Ранее Сергей Ребров прокомментировал возможное участие в этом матче Виктора Цыганкова, который недавно получил травму во время выступлений за Жирону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины чемпионат Европы Босния и Герцеговина Сергей Ребров сборная Боснии и Герцеговины чемпионат европы 2024 ЧЕ-2024

Статьи по теме

Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей
Украина получила соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024 Украина получила соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024
"Впервые от нас ничего не ждут": Джеко оценил шансы Боснии и Герцеговины в матче с Украиной "Впервые от нас ничего не ждут": Джеко оценил шансы Боснии и Герцеговины в матче с Украиной
Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА22:12
Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст
Бокс22:02
"Буду ломать кости": Фьюри оставил грозное послание Усику
Олимпийские игры21:50
Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей
Украина21:43
Украина получила соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024
Украина20:53
С кем сыграет Украина: онлайн-трансляция жеребьевки Олимпиады-2024
Украина20:42
"Особая радость": Шевченко поздравил сына с дебютом за сборную Украины
НБА20:34
Финикс подписал двукратного участника Матча всех звезд на 10-дневный контракт
Футбол20:04
Трубин - в десятке самых дорогих игроков мира вне ТОП-5 лиг Европы
Евро-202419:55
"Впервые от нас ничего не ждут": Джеко оценил шансы Боснии и Герцеговины в матче с Украиной
Евро-202419:51
"Уважаем оппонента, готовимся к сложной игре": Ребров обсудил будущий матч с Боснией и Герцеговиной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK