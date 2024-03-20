Ребров – о Цыганкове: Мы взяли 28 игроков, у нас есть те, кто сможет сыграть на его позиции

В четверг, 21 марта, в Зенице состоится полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года, в котором сойдутся сборные Украины и Боснии и Герцеговины.

В преддверии поединка прошла пресс-конференция главного тренера "желто-синих" Сергея Реброва. Одной из тем, которая интересовала журналистов, была готовность к игре Виктора Цыганкова, который недавно получил травму.

"Посмотрим, у нас еще есть один день. Виктор с нами. После сегодняшней тренировки мы посмотрим, как он будет себя чувствовать. Конечно, он важный игрок для нас", - заявил Ребров.

"Но мы взяли с собой 28 игроков. У нас есть те, кто могут сыграть на этой позиции. Мы готовы к этому. но, как я уже сказал, Виктор очень важен для нас. Мы надеемся, он скоро вернется".

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Ранее Сергей Ребров рассказал о своем бывшем одноклубнике Саво Милошевиче, который ныне возглавляет Боснию и Герцеговину.

Наставник украинской сборной также заявил, что напомнит сербу о войне в Украине, так как он выступает за возвращение россиян на международную арену.

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