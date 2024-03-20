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Тренер Боснии и Герцеговины: Моя идея - как можно быстрее добраться до ворот и пробить по ним

Наставник соперника сборной Украины раскрыл план на поединок.
Сегодня, 18:19
Саво Милошевич / nfsbih.ba
Саво Милошевич / nfsbih.ba

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал будущий полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 против Украины.

"Я уже несколько раз повторял, что если бы я не верил, что мы можем добиться необходимого результата, меня бы здесь даже не было. Думаю, ребята рассуждают так же".

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"Да, мы тренировали одиннадцатиметровые удары. Очень важно быть готовыми к любому сценарию, который может произойти.

Завтрашний матч должен быть быстрым и результативным. Моя идея - как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним. Я не сторонник долгосрочного владения мячом", - приводит слова Милошевича официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT буде доступна онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Саво Милошевич сборная Боснии и Герцеговины

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