Кто заменит Степаненко, судьба Цыганкова и что с Довбиком: пять вопросов перед матчем Босния - Украина

В четверг, 21 марта, сборная Украины на выезде сыграет против национальной команды Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала квалификации отбора на чемпионат Европы.

Подопечные Сергея Реброва в двух шагах, чтобы получить путевку на Евро-2024. Сейчас стоит задача переиграть крепкую сборную, у которых есть несколько лидеров и звезд.

Важно понимать, что успех Украины зависит исключительно от нас самих. ISPORT выделяет важные моменты, которые определят итог встречи.

Кто сыграет в воротах?

У Реброва очень широкий выбор на позицию голкипера - Анатолий Трубин, который является стабильным игроком Бенфики, Андрей Лунин, который воспользовался шансом в Реале, или же Георгий Бущан, который в Динамо после Нового года пропустил всего три гола за четыре матча (один из них с пенальти).

Сергей Станиславович сообщил, что вместе с тренером вратарей Рустамом Худжамовым уже склоняется к определенному выбору. Это говорит о том, что в старте выйдет тот, который более стабилен и подходит тренеру.

Важно понимать, что в таких играх нужно выпускать проверенных игроков. К этому больше подходит Трубин, который играл при Реброве. У Анатолия отличная реакция, хорошая игра ногами (превосходит в этом показателе Андрея) и справляется со стрессом.

Прогноз: Бущан уступает своим коллегам, а среди Трубина и Лунина мы выбираем Анатолия. Однако отметим, что любой из троицы имеет высокий уровень игры.

Караваев или Конопля?

На правом фланге обороны у Реброва два хороших варианта - Александр Караваев и Ефим Конопля. Динамовец стабильный игрок, который годами показывает игру на хорошем уровне. Что касается представителя Шахтера, то он является первым выбором у Реброва.

Именно Ефим выходил на поле в важных матчах при Реброва - с Северной Македонией (2:0), Италией (0:0), а Караваев заменял соотечественника, выходя на замену, или в игре, например, с Мальтой (1:3).

Прогноз: Конопля выйдет с первых минут, Караваев усилит по ходу встречи.

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Что делать с заменой Степаненко?

Лидер центра поля Тарас Степаненко из-за травмы не сможет сыграть в матчах плей-офф - он не получил вызов на международные встречи. Как быть Реброву - есть несколько вариантов:

Прямая замена на опорного полузащитника, которых в команде двое - Сергей Сидорчук и Владимир Бражко. Сместить в центр поля Александра Зинченко, а третьим выпустить более атакующего игрока - Руслана Малиновского, Александра Пихаленка.

Прогноз: эксперементировать и делать рисковые действия на старте - не стоит. Поэтому прогнозируем, что Сидорчук появится на поле с первых минут.

Вопрос Цыганкова?

Украинский вингер получил травму в Жироне, из-за которой он пропустил последнею игру в Ла Лиге. У Реброва несколько раз спрашивали о том, какие шансы сыграть у Виктора против Боснии.

Состояние Цыганкова? Шансы есть даже тогда, когда их нет. Поэтому Виктор здесь, он лечится, занимается каждый день, у него есть программа. Мы смотрим на динамику. Еще есть несколько дней до игры. Я очень хорошо знаю Виктора. Если у него будет возможность, то он всегда готов играть за сборную.

Оценивая слова главного тренера, следует понимать, что Виктор, скорее всего, не сможет выйти с первых минут на поле. Нет смысла рисковать его здоровьем, так что Реброву нужно будет искать замену для него.

Прогноз: Цыганков останется на скамейке запасных - выйдет, если того будет требовать ситуация.

Довбик точно безальтернативен?

Артем - главный форвард сборной Украины, учитывая его выступления за Жирону и то, как ему доверяет Ребров. Однако у Довбика уже восемь матчей без голов - в последний раз он забивал Севильи 21 января.

На фоне такой безрезультативности свой шанс могут получить Роман Яремчук, стоимость которого подросла в Валенсии, и Владислав Ванат, который регулярно забивает за Динамо.

Прогноз: Довбик выйдет с первых минут, но, если надо будет, то его заменят.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Босния и Герцеговина - Украина, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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